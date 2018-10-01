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رياضة

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:49 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد رشاد
علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، بإيقافه مباراتين على خلفية أحداث مباراة الأهلي وحوريا كوناكري بغينيا فى ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إكرامي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: حقيقة ما حدث بيني و بين رجال الإسعافات الأولية في غينيا كان بسبب أسلوب تعاملهم مع لاعبينا المصابين والأمر كان عبارة عن نقاش عادي لم يرتق ليكون أزمة أو موضوعا يتم شرحه أو تبريره، وقرار إيقافي جاء بسبب تقرير مراقب المباراة الذي لم يرَ شيئا ومبني على تفاصيل غريبة لم تحدث".

وأكمل : " لم أتجاوز وأنا داخل الملعب حتى يتم إيقافي خارجه بهذه الطريقة؛ أحترم الاتحاد الأفريقي وقراراته لكن هل ما حدث يستوجب الإيقاف من الأساس أو حتى عقوبة؟! ولماذا لم يتم إيقافي عن مباراة العودة! وهل يتم حرمان اللاعبين من الأدوار النهائية بهذه السهولة! وأخيرًا هل فعلًا التقرير هو السبب؟!"..
أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين
أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

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