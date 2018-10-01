ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:51 م
حكم من فاتته التكبيرة
حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ.

وأضاف المركز، في فتوى له، أنه بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هذا الحديث السابق قياسٌ على سائر الصلوات.

ترشيحاتنا

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

متحدث البرلمان يعلن موعد إعادة بث جلسات مجلس النواب ..فيديو

حقيقة انتشار تي شيرت مثير للجدل بين النجمات

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

قضية الإفساد في الأرض بإيران.. الأحكام غير نهائية وهناك شبهة بتورط أحمدي نجاد

كاف يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم
برلماني: قانون المحليات يحد من الفساد ويسن عقوبات رادعة.. فيديو
شاهد.. أول وسيلة إعلامية تدخل حقل ظهر للغاز الطبيعي
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات النواب .. فيديو
ناشطة حقوقية تطالب قومي الأمومة والطفولة بمقاضاة المعتدى على فتاة التروسيكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟