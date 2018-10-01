العاهل السعودي يأمر بضخ 200 مليون دولار في البنك المركزي اليمني

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، لمواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد.



وهبطت أسعار العملة اليمنية (الريال)، بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان.



وتسبب هبوط الريال بشكل مضاعف منذ منتصف أغسطس 2018، إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، على المستهلك المحلي، وفي يناير الماضي تدخلت السعودية لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره، بإيداعها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني.