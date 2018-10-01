ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن قرار الأمن بالسماح لـ8500 فرد من أعضاء النادي الأهلي بحضور مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام فى مصلحة القلعة الحمراء.



وقال «سويلم» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» عبر شاشة «صدى البلد»: " تفاوضنا أكتر من يوم مع الجهات الأمنية على خوض مباريات الأهلي فى البطولة الإفريقية على ستاد السلام الدولي، والأمن وافق على حضور 8500 فرد فقط من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء".



وأضاف: "قرار السماح لـ 8500 ليس قرارا ضد الجمهور، لكن حرصا منا على الجماهير وغير متعنت كما يردد البعض".



وأضاف المدير التنفيذي "القرار جاء حرصا من وزارة الداخلية بدايةً من الوزير بسبب التخوف من أحداث معينة الجمهور لا يعرفها، ويعرفها النادي الأهلي ومجلس إدارته جيدا، وهناك بعض الأفراد يرغبون في إثارة المشاكل".