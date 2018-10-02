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رياضة

هاني رمزي يكشف أسباب ضم أحمد علي ومروان محسن للمنتخب.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
مروان محسن وتريزيجه
مروان محسن وتريزيجه
محمد رشاد
كشف هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أسباب انضمام أحمد علي، لاعب المقاولون، للمنتخب، رغم كبر سنه، وهو ما يتنافى مع سياسة جهاز الفراعنة، في النزول بالأعمار السنية، خاصة وأن اللاعب عمره 32 عاما.

وقال «رمزي» في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي «هاني حتحوت» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد علي مركزه في الملعب فرق معه في الانضمام للمنتخب في ظل قلة المهاجمين بالدوري المصري.

وتابع : مروان محسن انضم للمنتخب لأنه تعافى من إصابته مع الأهلي، وقد يكون له دور في المواجهة الثانية أمام سوازيلاند، حال تأكد الجهاز الفني من جاهزيته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند يومي 12 و16 اكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كاس الامم الافريقية 2019 في الكاميرون.

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