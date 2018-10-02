رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

تعتبر رسومات مناكير من أهم الأشياء التي يمكن أن تخفى بها عيوب اليد، وتغير كثيرا من شكلها، فالكثير من الفتيات تبحثن عن أفضل رسومات مناكير تتناسب مع شكل أيديهن، فهناك الأصابع القصيرة والطويلة والعريضة.



رسومات مناكير 2018، تعد من أكثر الأمور التي تظهر جمال اليد، يمكنك الاستعانة بها خلال موسم الخريف لعام 2018، والتي تتماشي مع الأجواء الشتاء.



فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الأزياء والموضة، هناك مجموعة من الأشكال التى يمكن الإختيار بينها خلال النهار وتتماشى أيضًا خلال الليل، فهي تجميع بين الرسومات البسيطة والظاهرة التى تتماشى مع السهرات الليلية.



طريقة تنفيذ رسومات مناكير :

من بين الأشكال الجديدة، يمكن رسم خطوط عريضة على الأظافر باللون الأبيض فقط، مع مراعاة وضع المناكير الشفاف كى يحافظ على ثبات اللون، ويمنح الأظافر مزيدا من الجاذبية.



بالصور.. أبرز أشكال ورسومات مناكير 2018