ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
رسومات مناكير
رسومات مناكير
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر رسومات مناكير من أهم الأشياء التي يمكن أن تخفى بها عيوب اليد، وتغير كثيرا من شكلها، فالكثير من الفتيات تبحثن عن أفضل رسومات مناكير تتناسب مع شكل أيديهن، فهناك الأصابع القصيرة والطويلة والعريضة.

رسومات مناكير 2018، تعد من أكثر الأمور التي تظهر جمال اليد، يمكنك الاستعانة بها خلال موسم الخريف لعام 2018، والتي تتماشي مع الأجواء الشتاء.

فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الأزياء والموضة، هناك مجموعة من الأشكال التى يمكن الإختيار بينها خلال النهار وتتماشى أيضًا خلال الليل، فهي تجميع بين الرسومات البسيطة والظاهرة التى تتماشى مع السهرات الليلية.

طريقة تنفيذ رسومات مناكير :
من بين الأشكال الجديدة، يمكن رسم خطوط عريضة على الأظافر باللون الأبيض فقط، مع مراعاة وضع المناكير الشفاف كى يحافظ على ثبات اللون، ويمنح الأظافر مزيدا من الجاذبية.

بالصور.. أبرز أشكال ورسومات مناكير 2018
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور
رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح: كنت أتمنى اللعب بجوار صالح سليم

فضائح مرشح ترامب الجنسية تتسبب في رقم قياسي من بلاغات ضحايا التحرش

التصريح بدفن جثة عامل عثر عليها داخل جامعة حلوان

هاني رمزي يوجه رسالة إلى وفاء الكيلاني بسبب حلقة مبروك عطية

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

لماذا أوصانا الرسول بالمداومة على الاستغفار من الذنوب؟

مجلس الأهلي يحضر تكريم حسن حمدي في الأهرام.. صور

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

علي جمعة: الابتلاء والفتنة سنة لا تقتصر على الظالمين وحدهم

نائب: الرئيس السيسي مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة منذ توليه المسئولية

سلطان بن سحيم: أمير قطر لا يمتلك كاريزما وسياسته فاشلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

رسميا.. الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباريات الدوري ويقاضي المتجاوزين

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

فيديو

مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟