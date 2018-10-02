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أخبار البلد

الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
سقوط سيارة نقل فوق
سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية
سلمى عبد الناصر
تلقى المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري بلاغا، من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، يفيد بأنه أثناء مرور سيارة نقل ثقيل كبيرة الحجم محملة بمواد البناء فوق كوبري الجندية كيلو 185 على ترعة الإبراهيمية ببني مزار بمحافظة المنيا، حدث هبوط بمنطقة مدخل الكوبرى، في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى الفور تحركت أجهزة وزارة الري بقيادة رئيس الإدارة المركزية للرى بمحافظة المنيا لتقديم الدعم والتعاون مع أجهزة المحافظة والأمن والمرور ومديرية الطرق التابع لها الكوبرى وجار التعامل مع الموقف.

من جانبه، أكد الدكتور يسرى خفاجى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري أن الوزير محمد عبد العاطى دائما يؤكد خلال اجتماعاته بالقيادات التنفيذية للوزارة أن دور الوزارة لا يقتصر على تقديم خدمات توصيل وإدارة المياه بالمحافظات فقط بل بتقديم الدعم والتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين وأجهزة الدولة في إطار تكامل جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.
الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور
الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور
الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور

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