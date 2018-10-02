الري: سقوط سيارة نقل فوق ترعة الإبراهيمية والتنسيق مع المحافظة للتعامل معها..صور

تلقى المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري بلاغا، من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، يفيد بأنه أثناء مرور سيارة نقل ثقيل كبيرة الحجم محملة بمواد البناء فوق كوبري الجندية كيلو 185 على ترعة الإبراهيمية ببني مزار بمحافظة المنيا، حدث هبوط بمنطقة مدخل الكوبرى، في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.





وعلى الفور تحركت أجهزة وزارة الري بقيادة رئيس الإدارة المركزية للرى بمحافظة المنيا لتقديم الدعم والتعاون مع أجهزة المحافظة والأمن والمرور ومديرية الطرق التابع لها الكوبرى وجار التعامل مع الموقف.



