كيف تسيطر على أبنائك في زمن السوشيال؟.. أخصائي طب نفسي يجيب

كشف الدكتور عبدالله الدسوقي، أخصائي الطب النفسي، عن كيفية السيطرة على الأبناء في زمن السوشيال ميديا والتطبيقات الحديثة.

وقال عبدالله الدسوقي، في لقائه على قناة "الحياة"، إن الموبايلات أصبحت موجودة في كل بيت ومع الأطفال في سن صغيرة، والأطفال لديها فضول وتقلد ما تراه.

وتابع: على الأب والأب التقرب من الأطفال ومعرفة اهتماماتهم بالسؤال والحديث معهم بصيغة اهتمام ويزرعوا الثقة في الأطفال.

وأشار إلى أن الأطفال كتاب مفتوح وتتأثر سلوكياتهم بالمحتويات التي يشاهدونها سواء العنف أو الألفاظ غير اللائقة فهنا يتنبه الوالدين لهذه التصرفات.

وأشار إلى أن الألعاب التي بها ألعاب عنيفة يظل الطفل يشاهدها فترة طويلة وتؤثر عليه ويكتسب العنف من خلالها وتصيبه هذه الألعاب بالكوابيس والخوف والانطوائية.