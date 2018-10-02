ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته طربة حشيش و2000 قرص مخدر بالبحيرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على تاجر مخدرات بمركز أبو المطامير خلال قيامه بترويج المخدرات يستقل دراجة بخارية وبحوزته طربة حشيش و200 قرص مخدر ومبلغ مالي.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،إخطارا من الإداره العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن قيام المدعو "عبد الكريم.س.د" 36 سنة، عاطل ومقيم قرية كوم الفرج بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإداره بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وبحوزته طربة لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جراما، (2000) قرص مخدر، مبلغ 230 جنيهًا، هاتف محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "جار فحصها".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع  والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للترويج.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman

قميص نوم وميك آب وراء سرقة خزينة مطعم شهير بالدقي

مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

روسيا تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

الصين تحذر أمريكا من انتهاك سيادتها في البحر الجنوبي

عمره 99 عاما ويرفض الإحالة للمعاش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟