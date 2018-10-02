سقوط تاجر مخدرات وبحوزته طربة حشيش و2000 قرص مخدر بالبحيرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على تاجر مخدرات بمركز أبو المطامير خلال قيامه بترويج المخدرات يستقل دراجة بخارية وبحوزته طربة حشيش و200 قرص مخدر ومبلغ مالي.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،إخطارا من الإداره العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن قيام المدعو "عبد الكريم.س.د" 36 سنة، عاطل ومقيم قرية كوم الفرج بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإداره بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وبحوزته طربة لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جراما، (2000) قرص مخدر، مبلغ 230 جنيهًا، هاتف محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "جار فحصها".



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للترويج.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

