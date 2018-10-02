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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى سائق مصرعه وأصيب مرافقه "بكدمات وسحجات " إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بمقطورة وجامبو بالطريق الصحراوي عند الكيلو 103 بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد.     

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 103 إتجاه الإسكندرية بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين :السيارة رقم س و أ 4817/7512 س ف ر ( نقل بمقطورة) قيادة مجدى .ع.ا.  23 عاما،سائق ومقيم سيدى سالم / كفرالشيخ والسياره رقم ب ر أ 6327 ( نقل جامبو ) قيادة محمد .ع.ع. 27 سنة، سائق ومقيم قرية عبدالوهاب بقسم غرب النوبارية.      

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة عدم اليقظة ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسياره الأولى من الخلف حال سيرها أمامه بذات الاتجاه.

وأسفر الحادث عن وفــاة قائد السياره الثانية وكذا إصابة مرافقه المدعو عمر .م.م.31 سنة عامل ومقيم قرية عبدالوهاب بقسم غرب النوبارية "كدمات وسحجات ".      

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصاب لذات المستشفى وتم إسعافه وغادرها..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.  


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