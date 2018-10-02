أبو ستيت: وزارة الزراعة طرف أصيل في مشكلة بذور الطماطم

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهي طرف أصيل في المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق.



وأوضح أبو ستيت أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة، مشيرا إلى أنه جار التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة مناطق من عدمه، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.



وشدد على أن وزارة الزراعة لن تتهاون في حق المزارعين، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.