محافظ الدقهلية يتابع الإجراءات القانونية ضد مزرعة مواشي مخالفة

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية ضد إحدى مزارع المواشي المخالفة بقرية سرسو الدنابيق احدى قرى مركز المنصورة، مستعرضا مشكلة إحدى المواطنات التي تضررت من قيام أحد المواطنين بصرف مخلفات مزرعة المواشي بالمجاري المائية.



جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الاسبوعي الذي عقد صباح اليوم وحضره وكلاء الوزاره ومديري العموم في محافظة الدقهلية وعدد من رؤساء المدن والمراكز.



وأكد اللواء خالد محجوب رئيس مركز المنصورة أنه بمجرد تلقي شكوي المواطنة تمت معاينة المزرعة التي وجد بها المخالفة وإغلاق المواسير التي يتم من خلالها الصرف على المجري المائي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة كل الأجراءات التي تم اتخاذها بكل حسم.

