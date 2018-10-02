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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-10-2018 بمصر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
آية الجارحى
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، فسجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8572 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار اليورو الأوروبي ، نحو20.7519 جنيه للشراء و20.8694 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.3840 جنيه للشراء و23.5196 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.1716 جنيه للشراء و18.2732 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.6766 جنيه للشراء و15.7668 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5994 جنيه للشراء و2.6143 جنيه للبيع

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