التشكيل المتوقع لوفاق سطيف أمام الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن التشكيل المتوقع لوفاق سطيف أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، الذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





وأوضحت صحيفة شباك الجزائرية أن تشكيلة الوفاق لن تشهد أي غيابات أو إصابات كما يسعى زملاء النجم عبد المومن جابو اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر تسمح لهم بخوض مباراة العودة بأريحية.





وجاء التشكيل المتوقع لوفاق سطيف كالتالى :-





حراسة المرمي :- زغبة





الدفاع:- فرحاني - ربيعي - بدران - رضواني





الوسط :- إيسلا داودي - سيدهم - عيبود



