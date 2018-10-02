كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور

حضر النجم البريطاني توم هاردي العرض الخاص لفيلمه الجديد Venom في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير.



وحرص هاردي على التقاط صور تذكارية مع جمهوره الذي كان غالبيتهم من الأطفال، فيهما ظهر النجم ذو 41 عامًا وهو يحضن طفلا راكعًا على قدميه، فيما اقتحم السجادة الحمراء كلب ظهر هاردي وهو يداعبه.



وأعلن توم هادري، أنه وقع مع شركة كولومبيا بيكتشرز لتقديم جزء الثاني والثالث من فيلمه الجديد Venom، الذي سيطرح الجزء الأول منه 4 أكتوبر المقبل، وذلك قبل قياس مدى نجاح الفيلم سواء على المستوى الجماهيري والنقدي.



وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.



ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليمز، وودي هارلسون، ريز أحمد، جيني سليت ، ريد سكوت ومن إخراج روبن فليشر.