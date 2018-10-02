ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:18 م
توم هاردي
توم هاردي
شروق ابراهيم
حضر النجم البريطاني توم هاردي العرض الخاص لفيلمه الجديد Venom في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير.

وحرص هاردي على التقاط صور تذكارية مع جمهوره الذي كان غالبيتهم من الأطفال، فيهما ظهر النجم ذو 41 عامًا وهو يحضن طفلا راكعًا على قدميه، فيما اقتحم السجادة الحمراء كلب ظهر هاردي وهو يداعبه.

وأعلن توم هادري، أنه وقع مع شركة كولومبيا بيكتشرز لتقديم جزء الثاني والثالث من فيلمه الجديد Venom، الذي سيطرح الجزء الأول منه 4 أكتوبر المقبل، وذلك قبل قياس مدى نجاح الفيلم سواء على المستوى الجماهيري والنقدي.

وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليمز، وودي هارلسون، ريز أحمد، جيني سليت ، ريد سكوت ومن إخراج روبن فليشر.
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور
كلب يقتحم العرض الخاص لفيلم Venom لتوم هاردي.. صور

ترشيحاتنا

ونش الحديد يحرم أسرة محمد منه.. زملاؤه لقبوه بـ الشيخ وصاحب الخلق الرفيع

محمد مرجان: البعض اقترح طبع التذاكر بدون ختم الأموال العامة

ننشر ملاحظات الرئيس وأسباب اعتراضه على قانون البحوث السريرية

الخليفي يسعى لشراء وفاق سطيف

بالتفاصيل.. توافر 7191 وظيفة لراغبي العمل خلال أكتوبر

حكاية 10 أيام من التعذيب والضرب تنهي حياة الطفلة منة على يد والدها.. فيديو وصور

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

رئيس النواب يعلن إعادة الرئيس السيسي قانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ للبرلمان

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة رد الجميل.. وتخصيص 1000 قرض حسن للمسنين

البرلمان يرفض طلبين لرفع حصانة نوابه

الحكومة: لا زيادة في رسوم الزواج

بعد إحالة اعتراض السيسي لها.. تعرف على تشكيل اللجنة العامة بالبرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو
نقب المأذونين: انتشار الزواج دون السن في وجه قبلي بشكل كبير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟