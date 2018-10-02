ننشر شروط حجز شقة بمشروع JANNA بدءا من 15 نوفمبر

قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يشترط فى الراغب فى حجز وحدة ضمن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر الذى سيبدأ طرح وحداته منتصف الشهر المقبل للحجز عبر الموقع الالكترونى للهيئة، ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.



وتابع نائب الوزير، أنه سيتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، واستكمال سداد 15% باقى المقدم بعد الفوز بالوحدة وانطباق الشروط على المتقدم، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، خلال الفترة من 19/11/2018، وحتى 17/12/2018، وبحد أقصى.



وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.



وأضاف المهندس طارق السباعى: يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بإحدى الطرق التالية: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2% + 0.5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، ويمكن سداد باقي ثمن الوحدة وفقًا لقواعد وشروط برنامج التمويل العقارى، شريطة سداد الأقساط ربع السنوية بنظام السداد على 3 سنوات بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.