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حوادث

ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل منزل جزار بالمنيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:42 م
ضبط كمية كبيرة من
ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة
ايمن رياض
تمكنت مباحث التموين بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمنزل جزار بمركز ملوي.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين بورود معلومات للعقيد معتز بدوي وكيل مباحث التموين تؤكد حيازة جزار لكميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل منزله.

وعلى الفور توجه العقيد معتز بدوي والرائد عمرو سليم بمباحث التموين الي منزل المدعو محمد . م . إ وشهرته النحاس "48 سنة" صاحب محل جزارة ومقيم بملوي وتبين وجود كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل منزله، حيث تم ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة، وتحرر محضر بالواقعة برقم ١١٤٠٠جنح قسم ملوي، وتولت النيابة التحقيق.

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