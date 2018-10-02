قرقاش: الحوثيون ينهبون 6 مليارات دولار من دخل الدولة اليمنية

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني.



وغرد "قرقاش" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "يمثل انهيار الريال اليمني تحديا أساسيا للمواطن أكثر تأثيرا من توفر المواد الغذائية، مبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة ومن الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي ليسلم جزءا من الـ ٥ الى ٦ مليارات دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال".