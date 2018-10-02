ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قرقاش: الحوثيون ينهبون 6 مليارات دولار من دخل الدولة اليمنية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
منار نور
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني.

وغرد "قرقاش" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "يمثل انهيار الريال اليمني تحديا أساسيا للمواطن أكثر تأثيرا من توفر المواد الغذائية، مبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة ومن الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي ليسلم جزءا من الـ ٥ الى ٦ مليارات دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال".

ترشيحاتنا

المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو

بعد 100 عام من الحيرة.. حل أقدم لغز أثري

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

الحكومة توافق على زيادة اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر إلى 124 مليون دولار

الحكومة: لا زيادة في رسوم الزواج

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

شاهد.. عري وجماجم ومخدرات بحفلات عبدة الشيطان في إسرائيل

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

الخليفي يسعى لشراء وفاق سطيف

شهادة ضابط أمن وطني في قضية إعلام الإخوان: الاجتماعات مسجلة بالداخل والخارج

نجم الأهلي السابق: مروان محسن سيعتزل الكرة فى هذه الحالة

إجراء جديد من القس الأمريكي المحتجز في تركيا للحصول على حريته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

شوقي علام: 60 دولة تشارك بمؤتمر دور الإفتاء بالعالم.. فيديو
المفتي يوضح الهدف من المؤتمر الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم .. فيديو
تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو
تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟