3 مسلسلات رعب جديدة على Netflix خلال شهر أكتوبر

تطلق Netflix مجموعة مختارة من المحتوى المرعب التي تعرض بالتزامن مع عيد الهالوين من أفلام ومسلسلات ، حيث يتابع المشاهدون 25 مليون ساعة إضافية من محتوى الرعب خلال شهر أكتوبر بالمقارنة مع شهور السنة.



وفي مصر، تزيد مشاهدة أفلام ومسلسلات الرعب بنسبة تبلغ 88٪ خلال شهر الهالوين، وتحرص Netflix على منح أعضاء الشبكة جرعة إضافية من الرعب هذا الهالوين، إذ تقوم بإطلاق ثلاثة مسلسلات ووثائقيات رعب جديدة في أكتوبر، وهى The Haunting of Hill House المأخوذ من رواية شيرلي جاكسون التي تحمل الاسم نفسه. وسوف تحصل على جرعتك الخاصة من الرعب مع عشرة حلقات مدة كل منها 60 دقيقة.



ومسلسل Haunted الذى يأخذ قصص الظواهر الخارقة إلى مستوى جديد كليًا ليروي للمشاهدين أحداثًا مرعبة وغريبة وخارقة وغير مفسرة تعرض لها أشخاص حقيقيون، وأخيرًا، هناك Chilling Adventures of Sabrina، التي تعيد تصور قصص "آرتشي كوميكس"، وتحكي قصة سابرينا، التي تواجه أكبر اختيار في حياتها مع اقتراب عيد ميلادها الـ 16: طريق النور أو طريق الظلام.