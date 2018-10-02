محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة إنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، أعمال التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز بمحطة الصرف الصحي بسخا، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفر الشيخ والقيادات التنفيذية.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن التشغيل التجريبى لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بسخا، من خلال البيوجاز المنتج من تخمير حمأة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه ينتج 2 ميجا وات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التيار الكهربي اللازم للتشغيل بالمحطة والفائض، يضم إلى الشبكة القومية للكهرباء.



وأشار إلى أن هذه التجربة الأولى على مستوى الجمهورية ومن ثم سيتم تطبيق التجربة على عدد من محطات الصرف الصحى بكفرالشيخ، مقدمًا الشكر للمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ والعاملين بها.