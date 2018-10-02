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محافظات

حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية لغير القادرين ببئر العبد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:50 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه
احمد صالح
وافقت محافظة شمال سيناء على دعم فرع المجلس القومي للسكان بشأن استخراج أوراق ثبوتية، وسواقط القيد للمواطنين المستحقين بالمجان.

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مبلغ 26 ألفًا و400 جنيه، لاستخراج دفعة من الأوراق الثبوتية والرسمية للمواطنين المستحقين بالمجان، بقرية الشيخ زايد بمركز بئر العبد.

وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، إن المجلس بصدد تنظيم حملة غدا الأربعاء في قرية الشيخ زايد ببئر العبد لاستخراج الأوراق الثبوتية من سواقط القيد، شهادات الميلاد، الرقم القومي"استخراج جديد وتغيير بيانات" علاوة علي إنهاء إجراءات التصادق علي الزواج، لأهالي القرية بالمجان.

وأضافت مقررة المجلس بأنه سبق استخراج 2400 من الأوراق الثبوتية للمواطنين غير القادرين بالمجان، وخاصة المنقولين من الشيخ زويد ورفح.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للسكان أنه تم استخراج 421 وثيقة تصادق على الزواج القبلي، و1500 بطاقة رقم قومي (استخراج جديد وتغيير بيانات)، و479 وثيقة ساقط قيد، وذلك للمواطنين غير القادرين في مناطق العريش ووسط سيناء وبئر العبد، فضلًا عن المنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد.

وأضافت أن المجلس بصدد تنفيذ حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية في منطقتي وسط سيناء خلال هذا الشهر، وذلك بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية.

وأشارت مقرر المجلس، إلى أن الحملة سيجري تنظيمها، خلال الشهر المقبل، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل.

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