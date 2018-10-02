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رياضة

وزير الشباب يهنئ مجلس الأهلي بالفوز علي الوفاق.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب السلام بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأحرز النادي الأهلي ثنائية نظيفة في شباك وفاق سطيف الجزائري.

وينتظر الأهلي موقعة الإياب في الجزائر يوم 23 أكتوبر الجاري من أجل حسم مصيره من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة، مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مشيرا إلي أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تعد المسابقة الأقوى والأهم للأندية الأفريقية، مشيدًا بالنتيجة التي حققها النادي الأهلي واعتبرها نتيجة جيدة قبل لقاء العودة.

يذكر أن الفرق الأربع التي وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي الذي جاء أول مجموعته ووفاق سطيف الجزائري، وأول أغسطس الأنجولي والترجي التونسي.

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