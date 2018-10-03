ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نادية حسني: استمرارى في قناة دريم مرهون بما تضيفه لمشواري.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
سمر سعد
أكدت الإعلامية نادية حسني، أنها تعلمت من قناة دريم الكثير، وهى بالنسبة لها القناة الأم.

وأضافت خلال ندوة "صدى البلد" أنها تتمنى أن تقدم تجربة جديدة فى الفترة المقبلة سواء فى قناة دريم أو خارجها وما يهمها أن تقدم تجربة تضيف لها .

وأشارت إلى أن قناة دريم وكثير من الفضائيات تمر بوعكة صحية وأمور كثيرة لم تتضح وفكرة استمرارها فى قناة دريم تتوقف على تقديمها لفكرة جديدة تضيف لها كإعلامية .

وأضافت أنها شخصية طموحة وتتمنى أن تقدم الأفضل دائما .

من المعروف أن نادية حسنى مذيعة منوعات واشتهرت بتقديمها للبرامج الفنية وقدمت العديد من الحوارات مع كبار الفنانين ومن أشهر برامجها برنامج بالألوان الطبيعية على شاشة دريم .

ندوة نادية حسنى فيديو 0563 من الاول حتى 1:51
نادية حسني: استمرارى في قناة دريم مرهون بما تضيفه لمشواري.. فيديو
نادية حسني: استمرارى في قناة دريم مرهون بما تضيفه لمشواري.. فيديو
نادية حسني: استمرارى في قناة دريم مرهون بما تضيفه لمشواري.. فيديو

ترشيحاتنا

البنزرتي:هذا اللاعب أفضل من نجم الزمالك لقائمة منتخب تونس

شبح الغياب يهدد نجم الأهلي في معسكر مصر لمواجهة سوازيلاند

المصري يكشف آخر الاستعدادات لمباراة فيتا كلوب الليلة

أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو

إثيوبيا تعين مديرا جديدا لسد النهضة

مجلس الوزراء يعلن رقمي الواتس آب لتلقى شكاوى القمامة

اكتشاف مادة سامة داخل رسائل موجهة إلى ترامب والبنتاجون

أول تعليق من ترامب على تقرير نيويورك تايمز بشأن احتياله الضريبي

المدير الفنى لليفربول يقدم حلا سحريا لـ محمد صلاح لاستعادة مستواه

إغلاق مطار الخرطوم بعد اصطدام طائرتين عسكريتين

الصحف الإسبانية تفتح النار على لوبيتيجي بعد سقوط ريال مدريد

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا
أكاديمي يشرح تفصيليا كيفية حدوث ظاهرة تسونامي المدمرة.. فيديو
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بأقل التكاليف
اقتصادي: تدخل أردوغان في السياسة النقدية سبب تراجع الليرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟