نادية حسني: استمرارى في قناة دريم مرهون بما تضيفه لمشواري.. فيديو

أكدت الإعلامية نادية حسني، أنها تعلمت من قناة دريم الكثير، وهى بالنسبة لها القناة الأم.



وأضافت خلال ندوة "صدى البلد" أنها تتمنى أن تقدم تجربة جديدة فى الفترة المقبلة سواء فى قناة دريم أو خارجها وما يهمها أن تقدم تجربة تضيف لها .



وأشارت إلى أن قناة دريم وكثير من الفضائيات تمر بوعكة صحية وأمور كثيرة لم تتضح وفكرة استمرارها فى قناة دريم تتوقف على تقديمها لفكرة جديدة تضيف لها كإعلامية .



وأضافت أنها شخصية طموحة وتتمنى أن تقدم الأفضل دائما .



من المعروف أن نادية حسنى مذيعة منوعات واشتهرت بتقديمها للبرامج الفنية وقدمت العديد من الحوارات مع كبار الفنانين ومن أشهر برامجها برنامج بالألوان الطبيعية على شاشة دريم .



ندوة نادية حسنى فيديو 0563 من الاول حتى 1:51