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أخبار البلد

طقس اليوم .. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .


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