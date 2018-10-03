أهم 10 معلومات عن الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ المتنيح

تنيح صباح اليوم الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري وبلقاس عن عمر يناهز 76 عاما، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



وينشر صدى البلد أبرز المعلومات عن الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ:



- ولد الأنبا بمدينة المنصورة في ١٩ يوليو ١٩٤٢ باسم مكرم إسكندر نقولا

- ينتمي لعائلة شهيد دمياط القديس سيدهم بشاي

- تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وحصل على درجة الماچستير في الهندسة الميكانيكية

- التحق بدير السريان وترهبن باسم الراهب توما السرياني.

- اختاره المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث أسقفًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ في ٢٤ سبتمبر ١٩٧٢

- نال رتبة مطران في ٢ سبتمبر ١٩٩٠.

- تولى منصب المقرر لعدة لجان بالمجمع المقدس

- شارك في العديد من الحوارات اللاهوتية والمؤتمرات المسكونية والدولية

- تمتع بصلاتٍ قوية مع رؤساء الكنائس بالعديد من بلاد العالم.

نعاه البابا تواضروس الثاني بكلمات حملت تقديره وتقدير الكنيسة لهذا العالم الجليل والراعي الأمين