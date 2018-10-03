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مرأة

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بدور حساسية الصدر بسبب تغير الفصول فى الوقت الحالى، مما يجعلهم يعانون من البلغم.

كشف موقع هيلث كير الأمريكى عن مشروب طبيعى بديل لأدوية مذيب البلغم وطارد للمخاط وهو عبارة عن الأتي :

مكونات المشروب:
ورق الجوافة
ملعقة صغيرة جنزبيل
ماء
نصف ملعقة عشبة البرقوش
عسل

طريقة التحضير:
فى وعاء عميق قومى بغلى المكونات السابقة وتركها جانبا وتغطيتها حوالى ساعة ثم تصفية المشروب وتناول كوب منه في المساء وآخر على الريق فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة ، كما يمكنك تناوله ساخن حسب الرغبة.

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