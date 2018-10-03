ميركل تزور إسرائيل اليوم وسط خلافات عميقة بشأن فلسطين وإيران

Deutschland und Israel verbindet eine einzigartige Beziehung. Wir können sehr dankbar sein, dass wir heute enge Partner und Freunde sind - Kanzlerin #Merkel im Podcast zu den 7. deutsch-israelischen Regierungskonsultationen, zu denen das Kabinett nächste Woche nach Israel reist. pic.twitter.com/q9eYue37ED — Steffen Seibert (@RegSprecher) September 29, 2018

ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" صباح اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور إسرائيل وسط خلافات عميقة في الشأنين الفلسطيني والإيراني وستمنح درجة الدكتوراة الفخرية الثالثة لها في إسرائيل.ومن المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل مساء الأربعاء في زيارة ستستمر ليومين سيتم التركيز فيها على اجتماع منفرد مع رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو وجلسة مشتركة للحكومتين الإسرائيلية والألمانية.وتسلط الزيارة الضوء على الشراكة الوثيقة تاريخيا بين إسرائيل وألمانيا، ولكنها قد تكشف عن خلافات سياسية عميقة بين البلدين وستزور المستتشارة الألمانية متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة للمرة الثالثة وستمنح درجة الدكتوراة الفخرية الثالثة من جامعة حيفا الإسرائيلية وستلتقي مع طلاب في "متحف إسرائيل" في القدس.ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو وميركل قضايا جيوسياسية، بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبالتحديد الخطة الإسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر وسياسات الإدارة الأمريكية المتشددة بشكل متزايد تجاه رام الله؛ وكذلك الاتفاق النووي مع إيران والجهود الأوروبية لإنقاذ المعاهدة ومواصلة التجارة مع طهران.