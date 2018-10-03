ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ميركل تزور إسرائيل اليوم وسط خلافات عميقة بشأن فلسطين وإيران

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" صباح اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور إسرائيل وسط خلافات عميقة في الشأنين الفلسطيني والإيراني وستمنح درجة الدكتوراة الفخرية الثالثة لها في إسرائيل.

ومن المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل مساء الأربعاء في زيارة ستستمر ليومين سيتم التركيز فيها على اجتماع منفرد مع رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو وجلسة مشتركة للحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

وتسلط الزيارة الضوء على الشراكة الوثيقة تاريخيا بين إسرائيل وألمانيا، ولكنها قد تكشف عن خلافات سياسية عميقة بين البلدين وستزور المستتشارة الألمانية متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة للمرة الثالثة وستمنح درجة الدكتوراة الفخرية الثالثة من جامعة حيفا الإسرائيلية وستلتقي مع طلاب في "متحف إسرائيل" في القدس.

ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو وميركل قضايا جيوسياسية، بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبالتحديد الخطة الإسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر وسياسات الإدارة الأمريكية المتشددة بشكل متزايد تجاه رام الله؛ وكذلك الاتفاق النووي مع إيران والجهود الأوروبية لإنقاذ المعاهدة ومواصلة التجارة مع طهران.



ترشيحاتنا

طقس اليوم .. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويصيب معلما في رأسه داخل غرفة المدير

نادر السيد: منعت عماد متعب من الانتقال للزمالك وأقنعته بالاعتزال.. فيديو

7 أخطاء تجعل السلطة سببا لزيادة الوزن

حلمي طولان: ربنا يعينني على النادي الأهلي أقوى فرق إفريقيا.. فيديو

العالمي للفتوى: الشبكة من حق الخاطب فقط حال الفسخ

بث مباشر.. فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي

فتوى الأزهر توضح حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

ميركل تهدد بإلغاء زيارتها لإسرائيل إذا تم هدم الخان الأحمر

شاهد.. اللقطة الأولي لدخول صواريخ إس-300 إلى سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟