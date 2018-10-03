أبو الغيط يستقبل عزام الأحمد لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث استعرض معه آخر تطورات ملف المصالحة، وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض إتمامها.

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وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن الأمين العام يعتبر أن المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفًا لا يمكن التخلي عنه، مُضيفًا أن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وإنهاء الانقسام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة.



وأكد المتحدث الرسمي أن القرارات الصادرة كافة عن مجلس الجامعة العربية عبر السنوات الماضية قد دعت إلى إنهاء الانقسام ورحبت بالجهود المبذولة لهذا الغرض، وعلى رأسها الجهود التي تقوم بها مصر.