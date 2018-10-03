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أخبار العالم

مصادر: نجلا الرئيس اليمني الراحل علي صالح يغادران إلى العاصمة الأردنية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مصادر ملاحية في مطار صنعاء، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من المطار بعد وصولها إليه في وقت سابق اليوم الأربعاء، لنقل نجلي الرئيس الراحل على عبدالله صالح إلى العاصمة الأردنية عمان.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية، نقلا عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أعلنت في وقت سابق الإفراج عن صلاح ومدين، نجلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.. وقالت مصادر سياسية أن عملية الافراج تمت بناء على وساطة عمانية.

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