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حوادث

ضبط ٢٠ ألف لتر زيوت سيارات فاسدة و١٤٠٠ لتر مواد بترولية بالعامرية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 20 ألف لتر زيوت محركات غير صالحة و1400 لتر مواد بترولية مدعمة داخل مخزن غير مرخص بالعامرية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المدعو/ فرج م. أ- 52 سنه المدير المسئول عن مخزن زيوت معدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية ومقيم بذات الدائرة.. بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع، حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق إستخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها إلا بتصريح من الجهات المعنية، كما يقوم بتجميع المواد البترولية المدعمة وبيعها للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

واستهدفت مأمورية المخزن المشار إليه أسفرت عن ضبطه وضُبط داخل المخزن كمية من مرتجعات زيوت السيارات والمواد البترولية قدرها (21400 لتر) عبارة عن (20 تانك بإجمالى 20,000 لتر مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق إستخدامها "غير صالحة وملوثة للبيئة" - 1,400 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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