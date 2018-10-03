10 أكتوبر مؤتمر صحفي لآجيري لكشف استعدادات المنتخب لمباراة سوازيلاند

يكشف المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب المصري خلال المؤتمر الصحفي المقرر له يوم الأربعاء القادم باستاد السلام تفاصيل معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى سوازيلاند، المقرر إقامتهما يومي 12 و16 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، من تصفيات أمم أفريقيا 2019.



ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 3 نقاط، خلف تونس المتصدرة بـ6 نقاط، بينما يملك منتخبا النيجر وسوازيلاند نقطة وحيدة لكل منهما.



ويواجه أجيري سلسلة من الاتهامات الخاصة بالتلاعب في النتائج، بجانب انتقادات محلية، بسبب اختياراته لقائمة المباراتين.