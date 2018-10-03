ترامب ينسحب من بروتوكول فيينا بسبب قضية رفعتها فلسطين ضده

أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من بروتوكول فيينا الاختياري لتسوية النزاعات بسبب قضية مرفوعة ضد قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن بولتون قال في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض "إن هذا القرار يتعلق بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين، التي تدعو الولايات المتحدة بالمتهم وتتحدى نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".



وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في اتفاقية فيينا الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، وانها تتوقع من جميع الأطراف الأخرى الالتزام بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية.



