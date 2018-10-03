ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب ينسحب من بروتوكول فيينا بسبب قضية رفعتها فلسطين ضده

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:00 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من بروتوكول فيينا الاختياري لتسوية النزاعات بسبب قضية مرفوعة ضد قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن بولتون قال في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض "إن هذا القرار يتعلق بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين، التي تدعو الولايات المتحدة بالمتهم وتتحدى نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في اتفاقية فيينا الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، وانها تتوقع من جميع الأطراف الأخرى الالتزام بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية.

ترشيحاتنا

رئيس مستقبل وطن يفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

رسميا.. تطبيق تقنية var بنهائى دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

ضبط صاحب مؤسسة للإنتاج السينمائى هارب من تنفيذ 258 حكما قضائيا

إصابات خطيرة بين مشجعي ليفربول بعد تعرضهم لاعتداء من جماهير نابولي

هندي ينقذ الأبقار من الشوارع على دراجة نارية.. فيديو

الفنان أبو يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها.. فيديو

الخطيب وحسن حمدى واكرامي في عزاء صفوت عبد الحليم

بـ 12 مقعدًا.. مستقبل وطن يحصد رئاسة أغلبية لجان نوعية البرلمان

ترامب ينسحب من بروتوكول فيينا بسبب قضية رفعتها فلسطين ضده

أمريكا تزود دولة عدو لـ روسيا بأسلحة متطورة

أول رد فعل أمريكي رسمى بعد تسليم روسيا منظومة إس 300 إلى سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

خيانة وتهرب ضريبي وكذب.. فضيحة جديدة لن تمر على ترامب بسلام

شاهد.. ميلانيا ترامب تتألق بمعطف HAVAN بسعر صادم

فيديو

باحث مصريات: أول عصابة لسرقة الآثار كانت قبل 3000 سنة بمشاركة أجانب
تطوير العشوائيات: بورسعيد أول محافظة تقضى على الأزمة خلال شهر
الفنان أبو يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها.. فيديو
لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور
محلل سياسي ليبي: الإدارة الأمريكية ستتحكم في نجاح أو فشل مؤتمر إيطاليا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟