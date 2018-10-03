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محافظات

جولة تفقدية لنائب محافظ السويس بمدارس القطاع الريفي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:04 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس
حسن غنيمة
في اطار حرص اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بانتظام سير العملية التعليمية بالسويس ، تفقد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس عددًا من مدارس القطاع الريفي.

بدأها بمدرسة الشهيد محمد سويلم الاعدادية ثم تبعها بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإبتدائية ، حيث شهد عملية توزيع الكتب المدرسية وتسليم عدد من المقاعد المدرسية بمدارس القطاع الريفي .

وخلال الجولة كلف نائب المحافظ سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وعلي مشعل مدير إدارة الجناين التعليمية بالعمل على تحسين وإصلاح المقاعد المدرسية والاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس . مشددًا علي ضرورة الإلتزام بالزي المدرسي للطلبة وتواجد المدرسين داخل الفصول .

كما كلف نائب المحافظ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس إنهاء مشكلة انقطاع المياه عن مدرسة المشير أحمد إسماعيل والعمل على تحسين وانتظام المياه بالقطاع الريفي.

رافق نائب المحافظ في الجولة مديري الطرق والمتابعة والأبنية التعليمية والهيئة القومية للمياه والصرف الصحي والرقابة والمتابعة وجهاز التجميل والنظافة.

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