باريس سان جيرمان يضرب النجم الأحمر برباعية في الشوط الأول بدوري الأبطال..فيديو

نجح فريق باريس سان جيرمان بالتقدم على النجم الأحمر بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



انتظر الفريق الباريسي للدقيقة 20 ليعلن عن تقدمه عبر الهدف الاول عن طريق نيمار، عبر ركلة حرة مباشرة لفريق باريس سان جيرمان على بعد 21 مترا من المرمى نفذها البرازيلي لتمر أعلي الحائط وتسكن يمين الحارس.



وبعد دقيقتين عزز نيمار بالهدف الثاني بعد خطأ من دفاع ريد ستار بلجراد استغله كافاني ومرر الكرة إلى نيمار الذي لعب ثنائية مع مبابي، مررها مبابي أرضية عرضية من الجهة اليمنى لتجد تسديدة نيمار في أعلى الشباك.



وفي الدقيقة 37 عزز كفاني التقدم الباريسي بالهدف الثالث بعد تمريرة فيراتي وصلت إلى كافاني داخل منطقة الجزاء الذي راوغ الدفاع ثم سدد كرة قوية اصطدمت في موليس ديجينيك وخدعت الحارس .



وقبل نهاية الشوط أحرز دي ماريا الهدف الرابع بغد عرضية من توماس مونييه من الجهة اليمنى حولها دي ماريا المنطلق خلف الدفاع بلمسة لتمر على يمين الحارس.



وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز في المباراة الأولي التي جمعته مع ليفربول بالخسارة بثلاثة أهداف لهدفين .

