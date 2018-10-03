وزيرة الصحة: صرف العلاج للمصابين بفيروس سي بعد أسبوع من الكشف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تعاونا مع المجتمع المدني فيما يخص خطة المسح الشامل لفيروس سي، من خلال إمدادهم بقاعدة بيانات المواطنين في المحافظات التسع.



وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر صرف العلاج للحالات المكتشفة بالإصابة خلال أسبوع من الكشف ، هذا فيما يخص الحالات الأولية ، والحالات المتأخرة سيتم صرف العلاج لها في فترة من اسبوعين الي 3 اسابيع ، موضحة ان هناك زيادة في أعداد المواطنين المترددين علي نقاط االمسح في كافة المحافظات وصلت من 4 الي 18 % عن امس وسجلت البحيرة اعلي المحافظات من حيث التردد



وتابعت قائلة: أكثر الفئات العمرية من 25 الي 45 سنة وحتي الآن نسبة تردد الإناث في زيادة مقارنة بالذكور حيث بلغت الإناث 57% ، 43% ذكور.



وأشارت وزيرة الصحة الي أن هناك أكثر من 4 آلاف فريق من الفرق المشاركة في المبادرة للمسح الشامل لكافة المواطنين من عمر 18 عاما دون التقيد بحد أقصى للعمر مشيرة إلي نجاح المنظومة يأتي بتكاتف كافة الوزارات المعنية والرغبة في نجاح تلك المبادرة.



ودعت جميع المواطنين للتوجه إلى مراكز المسح للإطمئنان، ومؤكدةً أن الكشف والعلاج مجانًا.



يذكر أنه تم تدشين خط ساخن 15335 لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.