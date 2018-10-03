يوسف شاهين والقدس عربية يخطفان الأضواء فى افتتاح مهرجان الإسكندرية

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرضا فنيا استعراضيا غنائيا تفاعل معه الحضور خاصة أنه قدم عددا من الأغانى التي تعبر عن تفاصيل الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان منها أغنية عن مدينة الإسكندرية وأخرى عن مشاركة دولة المغرب كضيف شرف واغنية عن شعار المهرجان والذي يحمل اسم القدس عربية وآخر الاغانى التي قدمت عن المخرج الراحل يوسف شاهين.



الحفل شهد حالة من الفوضى بسبب الزحام الشديد الذي شهدته قاعة مكتبة الاسكندرية المقام عليها.



ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح بعد قليل، وتحمل هذه الدورة إسم النجمة القديرة نادية لطفي، ومن المقرر تكريم عدد من النجوم منهم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت.