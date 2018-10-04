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أخبار البلد

السيطرة على حريق هائل نشب في أكوام قش الأرز بالبحيرة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
حنان توفيق
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق الذى نشب في أكوام لقش الأرز بدمنهور.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ يفيد برصد حريق هائل بكميات كبيرة من قش الأرز تم تشوينها أسفل الكوبرى الدولى أمام عزبة دهشور بمدخل الكوبرى العلوى بدمنهور، وعلى الفور انتقل فريق التفتيش بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة لموقع الحريق، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التى دفعت بـسيارتين إطفاء نظرًا لكثافة الأدخنة المتصاعدة من الحريق، كما تم الاستعانة بلودر الوحدة المحلية للمساعدة فى عملية الإطفاء والتعامل مع الحريق لمدة ساعتين متواصلة ليتم السيطرة على الحريق.

ووجهت "فؤاد" الشكر لكل الجهات التى شاركت فى إنقاذ الموقف، والسيطرة على الحريق، وأهابت بالمواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي نقاط حرق لقش الأرز وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر (واتس أب) على رقم 01222693333.

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