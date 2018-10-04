السلمي: البرلمان العربي يوافق على قرار تثمين مشروع مسام لنزع الألغام باليمن

صوّت البرلمان العربي بالموافقة على قرار بشأن تثمين مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحماية المدنيين، وطالب الأمم المتحدة بإتخاذ تدابير عاجلة وعملية لجعل اليمن خالية من الألغام.



وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي - في تصريح له اليوم الخميس - "إن البرلمان صوّت في جلسته العامة على مشروع القرار المقدم منه بشأن تثمين مشروع "مسام" لنزع الالغام باليمن الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام".



وأضاف "السلمي" أن البرلمان العربي ثمن في قراره مشروع نزع الألغام فى اليمن "مسام" بغرض إزالة الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكافة أشكالها وصورها، كما أعرب البرلمان العربي في قراره عن تقديره للمملكة العربية السعودية لهذه المبادرة النوعية والإنسانية لحفظ أرواح المدنيين من مخاطر الألغام المحرمة دوليا.



وأوضح أن البرلمان العربي أكد في قراره أن مشروع "مسام" يعد استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، ويهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الالغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على إمتلاك خبرات مستدامة لنزع الالغام خاصة بعد تصاعد وتيرة زرع الألغام العشوائية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية سواء الالغام المحلية أو إيرانية الصنع والتي فاقت المليون لغم خلال السنوات الثلاث الأخيرة .



وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي أقر خطة عمل تتضمن خطوات محددة لتنفيذ القرار منها مخاطبة رئيس البرلمان لكل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة الصليب والهلال الأحمر، والأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية "ICDO"، لمطالبة المجتمع الدولي بدعم مساعي وجهود مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، ومطالبة الأمم المتحدة بإتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة وعملية لجعل اليمن خالية من الألغام وحظر استعمال وتخزين وانتاج وتطوير ونقل الألغام والمساهمة في تدمير هذه الألغام، سواء كانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

