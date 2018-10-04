السولية يعود لتدريبات الاهلي

ينتظم عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في المران الجماعي بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الفترة الماضية.



واطمأن الجهاز الطبي على حالة السولية بعد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المران الجماعي لمجموعة اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الأخيرة، حيث خاض اللاعب تدريبات بدنية وتدريبات الكرة بشكل طبيعي وبدون أية شكوى.



وكان السولية اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.