ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

السولية يعود لتدريبات الاهلي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
ينتظم عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في المران الجماعي بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة السولية بعد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المران الجماعي لمجموعة اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الأخيرة، حيث خاض اللاعب تدريبات بدنية وتدريبات الكرة بشكل طبيعي وبدون أية شكوى.

وكان السولية اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ترشيحاتنا

القنصلية السعودية بأسطنبول: جمال خاشقجي خرج من مقرنا ولا نعرف مكانه

خامنئي يكشف سر خوف ترامب من النظام الإيراني

الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

غضب الجهاز الفنى بـ الأهلى من بعض اللاعبين بسبب وفاق سطيف

فتاة تنجو من الخطف بورقة منديل

برشلونة وتوتنهام .. ملخص واهداف المباراة .. فيديو

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث انفجار خزان مواد بترولية بشبرا الخيمة

ننشر السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل.. وزير حربية «نصر أكتوبر»

العين بالعين والسن بالسن.. أشهر 10 مقولات للرئيس السادات عن حرب أكتوبر

#فييرا حديث تويتر بعد توليه تدريب الإسماعيلي

شاهد.. هذا ما سيحدث حينما تتناول وجبتك في قارة أنتركاتيكا المتجمدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه .. والدود سماد طبيعي.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

محمد سراج: نصيحتي لـ متسابقات ملكة جمال مصر.. كوني أنت.. فيديو
الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر نتيجة لنشاط الرياح.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟