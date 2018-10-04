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تعليم

مجاهد: نستعد لإنشاء هيئة لجودة التعليم الفنى لاعتماد المهارات والقدرات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأجهزة والمعدات الموجودة فى مدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج "زين العابدين"، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، على مستوى متقدم جدا ربما لا نجده فى أماكن كبيرة بمصر.

وأضاف "مجاهد"، خلال افتتاح مدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج، "أهملنا كثيرا فى التعليم الفنى، ولابد أن يقابل الزيادة السكانية تعليم متميز للإستفادة من القوى البشرية".

وأشار إلى أن مناهج التعليم الفنى يجب أن تتغير كلها خلال سنوات، حيث يتم الاعتماد على المهارات الحياتية للطلاب، لافتا إلى أنه بعد تطوير المناهج ستكون متوافقة مع ما يتم فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن الوزارة سوف تنشئ هيئة لجودة التعليم الفنى لاعتماد المهارات والقدرات، كما سيتم انشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتدريب وتأهيل المعلمين للوصول إلى حالة الجودة المطلوبة.

وأوضح أن تم تدريب عدد كبير على تصميم برامج تطوير منظومة التعليم الفنى، لافتا إلى أنه عقب إنشاء هيئة اعتماد برامج التعليم الفنى الجديدة سوف تتقدم المدارس للحصول على الجودة، مشيرا إلى أن الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة فى المرحلة الثانوية يقبلون على الإلتحاق بالمدارس الفنية.

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