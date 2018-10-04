مجاهد: نستعد لإنشاء هيئة لجودة التعليم الفنى لاعتماد المهارات والقدرات

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأجهزة والمعدات الموجودة فى مدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج "زين العابدين"، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، على مستوى متقدم جدا ربما لا نجده فى أماكن كبيرة بمصر.





وأضاف "مجاهد"، خلال افتتاح مدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج، "أهملنا كثيرا فى التعليم الفنى، ولابد أن يقابل الزيادة السكانية تعليم متميز للإستفادة من القوى البشرية".





وأشار إلى أن مناهج التعليم الفنى يجب أن تتغير كلها خلال سنوات، حيث يتم الاعتماد على المهارات الحياتية للطلاب، لافتا إلى أنه بعد تطوير المناهج ستكون متوافقة مع ما يتم فى جميع أنحاء العالم.





وأوضح أن الوزارة سوف تنشئ هيئة لجودة التعليم الفنى لاعتماد المهارات والقدرات، كما سيتم انشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتدريب وتأهيل المعلمين للوصول إلى حالة الجودة المطلوبة.



