الصحة: توجيهات رئاسية بزيادة نقاط الفحص في أماكن المشروعات القومية.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة في مبادرة الكشف عن فيروس سي في المحافظات الـ9 من المرحلة الأولى.



وأضاف خلال تصريحات خاصة بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أنه تم الوصول لـ415 مترددا على أماكن الكشف الطبي، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة نقاط الفحص خاصة في أماكن المشروعات القومية في محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.



وتابع أن وزيرة الصحة اجتمعت مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في صناعة الدواء، للحصول على الدواء لعلاج طلاب المدارس المصابين بفيروس سي ويتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عاما، ولتوفير الدواء للمرضى المصابين بالفيروس.