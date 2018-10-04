وزير الزراعة يقطع رحلته لإيطاليا لتشييع جنازة والدته

توفيت صباح اليوم والدة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك عقب سفره إلى إيطاليا للمشاركة في المعرض الدولي لأراضي المياه الزرقاء، الذي يضم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأوروبا.



وأكد مصدر داخل وزارة الزراعة أن الوزير قرر العودة من إيطاليا مساء اليوم الخميس ليشارك في صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، والعزاء المقرر عقده بقرية أولاد عليو بالبلينا بمحافظة سوهاج.







