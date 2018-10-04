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محافظات

رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:53 م
رؤساء الوحدات المحلية
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى
جمالات الدمنهورى
خضع رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة، لإجراء الفحوص الطبية في المراكز الصحية المتخصصة لحملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتابع رؤساء الوحدات المحلية سير الحملة للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وفى مدينة الرحمانية قام المهندس سعد الله رشوان رئيس الوحدة المحلية إلى إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن مدى إصابته بمرض فيروس سى والأمراض غير السارية من عدمه.

ويواصل أهالى البحيرة توافدهم على مبادرة" الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " لإجراء الفحوص الطبية  فى 408 مراكز فى 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال فريق 1446 فريقا طبيا يضم 14 ألفا و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.

وأوضح وكيل صحة البحيرة، أن حملات المسح الشامل لفيروس سى وسيلة لاكتشاف المصابين بفيروس سى وخفض نسب الإصابة به، مشيرا إلى توفير كافة المتطلبات التى تتضمن "أجهزة التحاليل الخاصة بفيروس سى، وأجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة"، لتنفيذ الحملة علي أكمل وجه، لافتا إلى صرف العلاج لمريض الضغط والسكر والسمنة فور اكتشافه من المكان الذي كشف فيه، موضحا أنه سيتم صرف علاج مرض "فيروس سى" فور اكتشافه من المراكز المتخصصة عن البطاقة وتسجيل بيانات المريض.

وأعلنت مديرية الصحة، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى 408 مراكز صحية  لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي والتى انطلقت يوم  الاثنين الموافق الأول من أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل باستهداف 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة بمشاركة 14 ألفا و460 فريقا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور
رؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة يخضعون لإجراء فحوصات فيروس سى.. صور

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