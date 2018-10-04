ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برنامج تأهيلي لإسلام عيسى استعدادًا لـ فيتا كلوب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
يخضع إسلام عيسى نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة القادمة لبرنامج تأهيلي علاجي، وذلك بعد إصابته بشد في عضلات البطن السفلى خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فيتا كلوب وهو الأمر الذي استدعى تغييره في منتصف الشوط الثاني ونزول زميله أحمد جمعة.

يبدأ البرنامج التأهيلي الذي أعده الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الأول بجلسات علاجية مائية بحمام السباحة، قبل أن يبدأ اللاعب جلسات العلاج الطبيعي والتي تسبق خوض اللاعب لتدريبات العدو الخفيف وبناء على حالة اللاعب ومدى تماثله للشفاء سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية.

ترشيحاتنا

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث انفجار خزان مواد بترولية بشبرا الخيمة

كواليس الساعات الأخيرة في حياة الأنبا بيشوي

نائب ترامب يوجه أقوى تحذير للصين

مكافأة مغرية لتحفيز الزمالك للفوز بالسوبر المصري السعودي

احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

عطلة الأحد تؤجل محاكمة حبيب العادلي للاستيلاء على أموال الداخلية

نجم هجوم ليفربول تطارده هواجس الإصابة بـ العمى بسبب مدافع توتنهام

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

وزارة الدفاع تنشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لقبر الجندي المجهول

أقوى رد من السفير السعودي في أنقرة على اختفاء خاشقجي

الغضب يسيطر على اتحاد الكرة بسبب اختيارات أجيري للمنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

فيديو

ضبط 10 أشخاص أطراف خصومة بمنفلوط فى أسيوط.. فيديو
السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات.. ومليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية.. أبرز ما تناولته برامج التوك شو
إنجاز لـ السعودية في الفضاء.. الانتهاء من تصنيع قمرين صناعيين جديدين.. فيديو وصور
حكم يسجل هدفا ويرفض إلغاءه .. فيديو
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟