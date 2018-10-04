برنامج تأهيلي لإسلام عيسى استعدادًا لـ فيتا كلوب

يخضع إسلام عيسى نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة القادمة لبرنامج تأهيلي علاجي، وذلك بعد إصابته بشد في عضلات البطن السفلى خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فيتا كلوب وهو الأمر الذي استدعى تغييره في منتصف الشوط الثاني ونزول زميله أحمد جمعة.



يبدأ البرنامج التأهيلي الذي أعده الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الأول بجلسات علاجية مائية بحمام السباحة، قبل أن يبدأ اللاعب جلسات العلاج الطبيعي والتي تسبق خوض اللاعب لتدريبات العدو الخفيف وبناء على حالة اللاعب ومدى تماثله للشفاء سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية.