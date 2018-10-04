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رياضة

نيمار يتجاهل محمد صلاح فى ترشيحات جائزة أفضل لاعب فى العالم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:55 م
محمد صلاح ونيمار
محمد صلاح ونيمار
عمرو الحلوانى
أعلن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن اللاعبين الثلاثة الذين يعتبرهم الأحق بحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وفقا لفرانس فوتبول.

وصرح نيمار لشبكة (إسبورتي إنتراتيفو) البرازيلية: "أرشح للجائزة كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وكيليان مبابي".

ولم يكشف نجم بي إس جي عن ترتيب أولوياته في الوقت الذي تجاهل فيه أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، وكذلك لوكا مودريتش الفائزة بجائزتي أفضل لاعب في العالم وأوروبا من الاتحادين الدولي والأوروبي ومحمد صلاح هداف وأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.

وستقيم مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية حفلا في 3 ديسمبر المقبل، لتسليم الجائزة التي انفصلت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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