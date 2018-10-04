حارس مرمى وفاق سطيف ينضم إلى قائمة منتخب الجزائر عقب مباراة الأهلي

انضم مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري لقائمة منتخب الجزائر لمواجهة بنين في تصفيات الأمم الأفريقية 2019.



ويلتقي منتخب الجزائر مع بنين يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.



واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الحارس زغبة للخضر بعد تألقه مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.



وشارك زغبة في مباراة فريقة وفاق سطيف أمام منافسه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.



ولكنه تألق في دور الـ8 وقاد وفاق سطيف للفوز على الوداد المغربي.



وجاءت قائمة منتخب الجزائر بالكامل كالآتي:



المرمى: رايس مبولحي – مصطفى زغبة – عز الدين دوخة.



الدفاع: عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – رفيق حليش – مهدي تاهرت – جمال بلعمري – يوسف عطال – محمد فارس.



الوسط: نبيل بن طالب – سفير تايدر – آدم وناس – عدلان قديروة – سفيان فيجولي – رشيد غزال – رياض محرز.



الهجوم: إسماعيل بن ناصر – ياسين براهيمي – ياسين بن زية – إسلام سليماني – بغداد بونجاح – إسحاق بلفوضيل.