التعليم العالي توقع بروتوكولا لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.. صور

وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، بروتوكول تعاون مشترك بهدف دمج شباب الجامعات من ذوي الإعاقة في المجتمع.



وأكد عبد الغفار، أن الدولة اتخذت خلال الأسابيع القليلة الماضية قرارات جريئة وهامة لدعم متحدي الإعاقة أهمها إلغاء التمييز الإيجابي أو السلبي لمتحدي الإعاقة وتوفير البيئة الملائمة والرعاية الكاملة لهم بما يتيح دمجهم في المجتمع.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار إعلان 2018 عامًا لمتحدي الإعاقة فإن توقيع هذا البروتوكول يهدف لتأهيل الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدعم متحدي الإعاقة، مع ضرورة تكييف المناهج بشكل يسمح بتسهيل عملية التحصيل الدراسي والتعلم.



وأكد أن الدولة بصدد إنشاء مركز لدعم متحدي الإعاقة يوفر الدعم الفني واللوجيستي اللازم، مشيدا باهتمام جامعة عين شمس بذوي الإعاقة من خلال ما لديها من مراكز الإبصار و مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، واستضافتها لهذا البروتوكول.



وأشاد د. أشرف مرعي بدعم القيادة السياسية والحكومية الواعية بمتطلبات ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أننا نعيش فترة ذهبية لدعم وتمكين ودمج هذه الفئة داخل المجتمع.



كما أشاد بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية الوعي المجتمعي بحقوق ومتطلبات ذوي الإعاقة.



وتطرق لما يحويه الدستور من 9 مواد تضمن استمرارية و دعم حقوق متحدي الإعاقة.



شهد توقيع البروتوكول د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ود. بهاء الدين مختار أمين مساعد رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة.



وفي الختام تبادل الجانبان الدروع التذكارية كما تم أهدى د. أشرف مرعي درع المجلس للدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس تقديرًا لجهوده في دعم واستضافة هذا الحدث الهام.