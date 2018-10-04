ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أمانة الحركة الوطنية بالقاهرة تعقد مؤتمرها العام السبت

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:23 م
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
أحمد أيمن
تعقد الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة بعد غد السبت المؤتمر العام السنوي لأمانة القاهرة، في إطار استعداد الأمانة للمؤتمر العام للحزب المقرر عقده يوم ٢٦ من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الأمين العام للحزب بمحافظة القاهرة عبدالإله عبد الحميد أن جدول أعمال الحزب سيكون كالآتي التهنئة بذكري انتصارات أكتوبر الخالدة وعرض فيلم عن فعاليات القاهرة خلال هذا العام فعاليات أمانة المرأة ودور المرأة المصرية في المجتمع والجانب التنظيمي للأمانات واللجان.

وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم تكريم مؤتمر شباب الأحزاب بشرم الشيخ لأمين شباب الجمهورية ويتم إلقاء كلمة الأمين العام للحزب.

ترشيحاتنا

النظام التركي يستولي على أموال الشركات لإنقاذ اقتصاده

قتلوا عمتها بعدما رفضت بيعها لهم.. قصة نادية الهاربة من ظلام باريس

الكهرباء: مصر تبدأ تصدير التيار العام المقبل.. فيديو

حسن يوسف يكشف عن طقوسه مع زوجته شمس البارودى يوم عيد ميلادها

نصائح الأزهر الشريف للوالدين حال اكتشاف تعرض طفلهما للتنمر

رسميا.. تأجيل مباراتي الداخلية والأهلي.. والمصري والمقاولون

من هو صاحب فكرة تدمير خط بارليف بـ خراطيم المياه؟

القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الزمالك والهلال

شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا

بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

نيمار يتجاهل محمد صلاح فى ترشيحات جائزة أفضل لاعب فى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟