أمانة الحركة الوطنية بالقاهرة تعقد مؤتمرها العام السبت

تعقد الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة بعد غد السبت المؤتمر العام السنوي لأمانة القاهرة، في إطار استعداد الأمانة للمؤتمر العام للحزب المقرر عقده يوم ٢٦ من شهر أكتوبر الجاري.



وأكد الأمين العام للحزب بمحافظة القاهرة عبدالإله عبد الحميد أن جدول أعمال الحزب سيكون كالآتي التهنئة بذكري انتصارات أكتوبر الخالدة وعرض فيلم عن فعاليات القاهرة خلال هذا العام فعاليات أمانة المرأة ودور المرأة المصرية في المجتمع والجانب التنظيمي للأمانات واللجان.



وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم تكريم مؤتمر شباب الأحزاب بشرم الشيخ لأمين شباب الجمهورية ويتم إلقاء كلمة الأمين العام للحزب.

