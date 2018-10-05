الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والسيول في فصل الخريف.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تشهد فترة فصل الخريف تقلبات جوية من إرتفاع وإنخفاض في درجات الحرارة، على مدار اليوم الواحد.



وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، إلى أنه طوال فصل الخريف سوف يشهد شبورة كثيفة صباحًا على بعض الطرق.



ولفت "شاهين" إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة، وقد تصل إلى سيول في بعض المناطق الجبلية، نظرًا لتكون السحب الكثيفة، خلال فترة فصل الخريف.



