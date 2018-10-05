ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل دجاج سويت أند ساور من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير دجاج سويت أند ساور:
1 ونصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
نصف كوب دقيق
زيت للقلي
كوب قطع أناناس
حبة فلفل حمراء
حبة فلفل خضراء
نصف بصلة أصفر مقطعة شرائح
نصف كوب سكر
نصف كوب خل تفاح
كوب كاتشب
4 ملاعق صغيرة صويا صوص
2 فص ثوم مفروم
عصير ليمون ـ عصير برتقال
جزر
نشا

طريقة تحضير دجاج سويت أند ساور

* يشوح البصل في الزيت.
* ثم يضاف الثوم ويضاف عصير البرتقال وعصير الليمون.
* يضاف الكاتشب وخل التفاح ثم يضاف صويا صوص والسكر ومكعب المرق ثم يضاف الجزر.
* ويضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط جيدا.
* ثم يذوب النشا في قليل من الماء ويضاف على الصوص ويقلب جيدا حتى يثقل القوام.
* تتبل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل ثم تعفر بالدقيق.
* وتقلى في الزيت ثم توضع في الصوص وتقلب جيدا حتى تتشرب من الصوص وتقدم.

ترشيحاتنا

رئيس قطاع التعليم العام يهنئ المدرسين المصريين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

وزير الصناعة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع اليونان

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

النجم بن آفليك: محاربة الإدمان صراع يستمر مدى الحياة

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة بشركة الكوك باستثمارات 100 مليون دولار

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. صور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى تطوير
باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو
طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. فيديو
توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟