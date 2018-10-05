طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل دجاج سويت أند ساور من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".



مقادير دجاج سويت أند ساور:

1 ونصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة

نصف كوب دقيق

زيت للقلي

كوب قطع أناناس

حبة فلفل حمراء

حبة فلفل خضراء

نصف بصلة أصفر مقطعة شرائح

نصف كوب سكر

نصف كوب خل تفاح

كوب كاتشب

4 ملاعق صغيرة صويا صوص

2 فص ثوم مفروم

عصير ليمون ـ عصير برتقال

جزر

نشا



طريقة تحضير دجاج سويت أند ساور



* يشوح البصل في الزيت.

* ثم يضاف الثوم ويضاف عصير البرتقال وعصير الليمون.

* يضاف الكاتشب وخل التفاح ثم يضاف صويا صوص والسكر ومكعب المرق ثم يضاف الجزر.

* ويضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط جيدا.

* ثم يذوب النشا في قليل من الماء ويضاف على الصوص ويقلب جيدا حتى يثقل القوام.

* تتبل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل ثم تعفر بالدقيق.

* وتقلى في الزيت ثم توضع في الصوص وتقلب جيدا حتى تتشرب من الصوص وتقدم.